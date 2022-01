Coronavirus, sorpresa in strada nonostante fosse positiva: denunciata una donna

Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri soprattutto sul litorale laziale compreso tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea. L’attività dei militari è rivolta al rispetto delle norme anti-Covid 19, in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo della mascherina, oltre che del Green Pass.

I carabinieri della Compagnia di Anzio nelle ultime ore hanno in particolare effettuato verifiche in 7 attività commerciali identificando 18 persone. Una donna di 44 anni, invece, è stata denunciata per l'inosservanza della quarantena a cui era sottoposta dopo essere stata sorpresa in strada nonostante fosse risultata positiva al coronavirus.

A Pomezia, i militari dell'Arma hanno sanzionato il titolare di una palestra scoperto a lavorare senza la prevista Certificazione Verde.