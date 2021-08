In ospedale per covid un bambino di 2 anni: focolaio nell'intera famiglia non vaccinata

Il caso a Formia. Il padre ricoverato in Rianimazione al Gemelli. Finiscono in ospedale anche la mamma e gli zii del piccolo

E' ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma con una polmonite da Covid un bambino di 2 anni, portato prima all'ospedale di Formia e poi trasferito d'urgenza nel nosocomio romano insieme alla madre.

Il focolaio, come si apprende in queste ore, ha riguardato due nuclei familiari del luogo i cui componenti non si erano vaccinati. Il primo contagio accertato è quello del padre del piccolo, un uomo di 40 anni, arrivato al pronto soccorso del Dono Svizzero quando era già in gravi condizioni e aveva difficoltà di respirazione. L'uomo è stato trasferito quindi all'ospedale Gemelli di Roma, mentre successivamente i sanitari hanno visitato la madre e il bambino, anche loro risultati positivi e con sintomi importanti della malattia. All'ospedale di Casal Palocco sono stati portati per covid anche zio e zia del piccolo.

Un'intera famiglia contagiata dunque, che aveva preferito non sottoporsi alla vaccinazione.

