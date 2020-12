Mercati settimanali straordinari a Fondi, Formia, Minturno e Gaeta: il calendario

I sindaci di Fondi e di Formia, accogliendo le richieste dell’ANA-UGL, hanno autorizzato lo svolgimento straordinario dei mercati settimanali nelle rispettive aree di mercato di Via Mola Santa Maria e di Via Olivastro Spaventola. Le giornate di mercato, in cui sarà garantito l’assortimento di entrambi i settori merceologici, si svolgeranno secondo questo calendario: a Fondi: lunedi 28 dicembre e lunedi 4 gennaio 2021; a Formia: martedi 29 dicembre.

I mercati straordinari a Fondi e l’anticipazione di quelli di Formia, si è resa necessaria a seguito della emanazione del DPCM del 18 dicembre che ha dichiarato zona rossa l’intera Italia nei giorni festivi e prefestivi, precludendo lo svolgimento dei mercati relativamente al settore non alimentare.

Al fine di evitare la mutilazione dei mercati e la perdita di lavoro a circa 400 operatori ambulanti l’ANA-UGL ha presentato richieste alle rispettive amministrazioni per evitare la chiusura forzata che avrebbe acuito la pesante crisi che stanno già subendo a causa della pandemia in atto. In quersto modo invece sarà garantita l’offerta di un servizio agli utenti abituali dei mercati per l’approvvigionamento per le festività di fine anno. Gli operatori dei mercati potranno così esercitare la loro attività, in una difficilissima fase economica che ha messo a dura prova migliaia di piccole attività colpite dagli effetti della pandemia e dal calo dei consumi delle famiglie.

Per quanto riguarda altre due località del sud pontino, a Minturno e Gaeta verrà assicurato lo svolgimento dei mercati nella giornata di mercoledi 30 dicembre.