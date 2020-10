Coronavirus, positivo si allontana dall’Hotel Covid di Latina Scalo e sparisce

Positivo al coronavirus si è allontanato dall’Hotel Covid di Latina Scalo facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di un giovane di origini senegalese che si trovava nella struttura utilizzata dalla Asl pontina per ospitare quelle persone che, risultate positive, non necessitano di un ricovero in ospedale e che possono essere trattate a domicilio ma dispongono di un alloggio idoneo per poter stare in isolamento.

Il giovane si allontanato dall’hotel nella mattinata di ieri: ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale dell’albergo la cui direzione ha poi comunicato tutto alla Asl che ha allertato le forze dell’ordine.

Ricordiamo che in caso di positività al coronavirus l’isolamento domiciliare è obbligatorio e chi non lo rispetta incorre in una denuncia.