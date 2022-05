Tre anni di pandemia tra conquiste e sacrifici: l'Opi celebra la Giornata dell'infermiere

Dopo tre anni di pandemia arriva il momento di ricominciare, voltandosi però indietro per rivivere conquiste, sofferenze e sacrifici ottenuti attraverso un costante impegno in prima linea nella guerra contro il Covid. Con questo obiettivo l’Opi, Ordine delle professioni infermieristiche di Latina, ha organizzato un evento in piazza del Popolo, il prossimo 12 maggio in occasione della “Giornata internazionale dell’Infermiere”.

Si inizierà alle 18 con una serie di attività di educazione sanitaria e di promozione della salute rivolte alla cittadinanza e si proseguirà alle 20.30 con la proiezione, su un maxischermo allestito in piazza, del docufilm “Io Resto”, di Michele Aiello. Premiata in 4 diversi festival cinematografici italiani, l’opera è stata selezionata anche in due rassegne internazionali, in Svizzera e in Indonesia, e ha collezionato oltre 50 proiezioni pubbliche nei soli primi tre mesi di distribuzione. Prodotto da “Zalab Film”, “Io resto” (“My Place in here”) narra un mese trascorso dentro la vita di un ospedale, con le telecamere intente a catturare il fardello emotivo e la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia da Covid-19.

La giornata sarà illustrata nel corso di una conferenza programmata per domani, 10 maggio, alle 11, al Circolo cittadino di Piazza del Popolo. Interverranno la presidente dell'Opi di Latina Nancy Piccaro, il vice presidente Guido Panno, il segretario Alessio Reginelli e il tesoriere Antonio Melfi, oltre alla segretaria della commissione Albo Infermieri Monia Terrazzino e alla componente della commisssione infermieri pediatrici Chiara Ferraioli.