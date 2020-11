Positivi al dormitorio, un ospite si allontana dall'hotel covid di Latina

Uno dei positivi al coronavirus, ex ospite del dormitorio di Latina di viale XXIV maggio, si è allontanato dall'hotel covid di Latina Scalo gestito dalla Asl. Si tratta di una delle 22 persone senza fissa dimora risultate positive anche al tampone molecolare e per le quali era stato disposto il trasferimento in una struttura protetta e sorvegliata.

La notizia è stata confermata anche dal Comune. Ad allontanarsi è stato un ragazzo di nazionalità tunisina che è riuscito ad eludere la sorveglianza uscendo dalla sua stanza nel corso della notte tra martedì e mercoledì. Quando gli operatori hanno effettuato i controlli la mattina seguente si sono accorti della sua assenza. E' possibile che il ragazzo sia uscito dalla struttura utilizzando una finestra.