Coronavirus, altri due pazienti positivi nei comuni di Latina e Pontinia

Sono altri due i pazienti risultati positivi al tampone in provincia di Latina. Si tratta di casi distribuiti nel comune di Latina e in quello di Pontinia. Da 627 si passa dunque a 629 casi casi complessivi da inizio emergenza sanitaria. Nella giornata di ieri, 10 agosto, il bollettino segnalava invece due ragazze positivi nella città di Fondi.

L'indice di prevalenza, che misura il numero di contagi ogni 10mila abitanti, sale dunque a 10,93. Resta fermo invece il numero dei pazienti guariti dal covid (533 in totale), così come quello dei deceduti (37 da marzo ad oggi). Si contano sul territorio ancora 59 positivi, di cui 30 trattati a domicilio.

Per quanto riguarda gli ultimi due contagi, si tratta di pazienti al momento trattati in isolamento domiciliare per i quali sono in corso indagini epidemiologiche da parte della Asl per cercare i contatti.