Coronavirus: ancora 4 decessi in provincia e 157 nuovi contagi, 53 casi solo a Latina

Sono 157 i nuovi casi di covid nella provincia nella giornata di oggi, sabato 14 novembre. E ancora quattro i decessi. I nuovi contagi sono distribuiti in molti comuni pontini ma il picco si registra ancora nella città di Latina, con 53 casi.

Ci sono poi 20 positivi ad Aprilia, uno a Bassiano, 9 a Cisterna, 3 a Fondi, uno a Formia e uno anche a Minturno e a Norma, 3 a Pontinia, 11 a Priverno, 2 rispettivamente a Prossedi, Rocca Massima e San Felice Circeo, 5 a Sabaudia, uno a Santi Cosma e Damiano e a Sermoneta, 13 a Sezze come annunciato dal Comune, 2 a Sonnino, altri 20 a Terracina. Quattro i morti per covid, lo stesso numero registrato anche nella giornata del 13 novembre, per un totale di 95 decessi da marzo a oggi. Si tratta di pazienti di 60, 77, 83 e 85 anni, alcuni con precedenti patologie. Erano residenti nei comuni di Aprilia e Terracina e due a Latina.

Allo stato attuale i positivi sono 4541, di cui 4358 trattati a domicilio e 183 ricoverati, mentre il totale dei pazienti che sono stati infettati dal covid dall'inizio della pandemia ad oggi ha superato le 6mila unità.Sono invece 27 i nuovi guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 1371. L'indice di prevalenza (numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) supera ormai di gran lunga quota 100 ed è pari a 104,62.