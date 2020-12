Coronavirus, la MSD dona due congelatori per vaccini al Santa Maria Goretti

“Con grande orgoglio e enorme piacere la famiglia Iannotta ha contribuito alla donazione di frigoriferi per vaccini anti Covid della MSD all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina con la speranza di vincere questa terribile battaglia in corso”.

Un gesto di grande solidarietà quello compiuto dalla azienda farmaceutica che ha una sede ad Aprilia che nei giorni scorsi ha fornito in comodato di uso gratuito due mega congelatori per la conservazione dei vaccini contro il Covid 19.

I frigoriferi sono già stati consegnati al nosocomio pontino in attesa di poter conservare i vaccini. Si tratta di congelatori ciascuno dei quali ha una capienza di 500 litri e arriva fino ad una temperatura di – 85 gradi: messi insieme saranno quindi in grado di contenere i vaccini necessari per l’intera provincia di Latina quando questi saranno consegnati nelle prime settimane di gennaio, vaccini la cui conservazione richiede particolari caratteristiche prima tra tutte una temperatura bassissima, circa – 70 gradi.