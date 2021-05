Clienti pranzano all'interno del locale: ristorante di Latina sanzionato e chiuso per cinque giorni

Primo maggio in zona gialla con l'apertura dei ristoranti, ma solo all'aperto. Le condizioni meteorologiche della giornata di ieri però non hanno aiutato il settore e così sono scattati i controlli a tappeto della polizia per la verifica del rispetto delle normative anti covid. L'esito è stata la chiusura per cinque giorni di un ristorante della città di Latina, dove la polizia ha scoperto la presenza di clienti intenti a consumare il pranzo all'interno della struttura, al chiuso e dunque in violazione della normativa.

Sul posto gli agenti della questura, nel corso di servizi straordinari di controllo, hanno rilevato che all'interno, come era stato segnalato, c'era l'effettiva presenza di diversi clienti seduti ai tavoli, intenti a consumare cibi e bevande. I titolari dell'attività sono stati quindi identificati ed è stata contestata la sanzione prevista.

Al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione, ai sensi della vigente normativa, è stata anche applicata la chiusura provvisoria per cinque giorni dell'attività.