Coronavirus, lutto nella Uisp: muore Antonio Marone. Pochi giorni prima per il virus si era spenta la moglie

Una tragedia familiare causata dal covid. Moglie e marito sono deceduti a pochi giorni di distanza per le conseguenze devastanti del virus. Si tratta di Antonio Marone, dirigente della Uisp e componente dei comitati organizzatori della Maratona di Latinae e delle storiche manifestazioni sportive Vivicittà e Bicincittà.

"Il comitato Uisp di Latina - si legge in una nota - perde per colpa del Covid uno storico e prezioso dirigente componente dei comitati organizzatori della Maratona di Latina di cui è stato fondatore. Ne danno la tristissima notizia il presidente Andrea Giansanti, il segretario generale del comitato Domenico Lattanzi e il Segretario generale Uisp nazionale Tommaso Dorati. Anche a nome dell’intero Consiglio del comitato si uniscono al dolore del fratello Umberto e dei familiari tutti ai quali porgono sentite condoglianze". L'ultimo saluto ad Antonio Marone sarà domani, mercoledì 7 aprile, alle 11 presso la chiesa di San Carlo Borromeo in via Stoccolma a Latina. Pochi giorni prima era deceduta a causa del covid la moglie di Marone, Anna Della Valle.