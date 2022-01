Vaccini, dosi booster nella fascia 12-17 anni: domenica open day alla ex Rossi Sud

Come annunciato dalla Regione Lazio è previsto per domenica 16 gennaio un open day per la somministrazione di dosi booster nella fascia di età 12-17 anni nei giovani di età compresa fra i 12 e i 17 anni che hanno ricevuto da oltre 120 giorni la seconda dose di vaccino. L'iniziativa riguarderà anche la provincia di Latina, dove è stato messo a disposizione dalla Asl di Latina il centro vaccinale della ex Rossi Sud, sulla Monti Lepini, nel capoluogo.

Saranno somministrate 300 dosi booster di Pfizer, equamente distribuite lungo la giornata: è prevista infatti l’assegnazione di 150 numeri alle 8 ed altrettanti alle 14 del pomeriggio. L’accesso è diretto e non richiede prenotazione preventiva. Basterà recarsi con i genitori o tutori del minore presso la struttura, muniti di tessera sanitaria.

Nel resto del Lazio sono a disposizione altre strutture della rete Aiop. In particolare: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).