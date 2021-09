Coronavirus, pronto il piano scuola: attenzione sui trasporti. Test salivari per gli studenti

E' stato completato ieri, 10 settembre, il piano operativo per il rientro a scuola, nel corso di una nuova riunione che si è tenuta in prefettura con Asl e ufficio scolastico regionale. Un piano che, nella sostanza, ricalca quello già adottato per l'anno scolastico 2020-2021, riadattato però alle nuove disposizioni sui trasporti. Per questi ultimi infatti è stato stabilito il limite massimo di capienza dell'80%, e non più al 50%. Sotto questo aspetto sono stati dunque disposti maggiori controlli a bordo da parte degli enti gestori, sia per quanto riguarda il trasporto urbano sia per quello regionale.

Ulteriori controlli riguerderanno poi i possibili punti di assembramento, come le fermate degli autobus e le scuole, in entrata e in uscita, e dovranno essere garantiti dalle polizie locali dei comuni.

La Asl intanto sta ultimando la formazione dei referenti covid che sono stati individuati in ogni plesso scolastico e che avranno il compito di comunicare in via diretta con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria per segnalare i casi di covid nelle classi e consentire così approntare tempestivamente tutte le necessarie misure di sicurezza.

Infine, un ultimo aspetto di novità rispetto all'anno passato è relativo ai test salivare per gli studenti, una misura stabilita dal Governo nazionale, che in via prioritaria riguaderà tre scuole a Latina, Aprilia e Fondi, che sarà rafforzata anche dalla Regione attraverso l'individuazione di "scuole sentinella" che a rotazione saranno sottoposte alla campagna di prevenzione.