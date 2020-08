Coronavirus, tamponi negativi: la pizzeria Scacco Matto può riaprire

La pizzeria Scacco Matto di Latina, in viale Le Corbusier, può riaprire. Lo comunicano i gestori del locale attraverso la pagina Facebook: sono stati sottoposti al tampone e risultati tutti negativi. Proprio qui infatti erano stati due dei ragazzi risultati positivi al tampone e con link legato al bagnino trovato positivo a Sabaudia. Il Comune aveva quindi stabilito la chiusura dello Scacco Matto e anche del bar 111 e della discoteca Ombelico.

"Il lavoro di prevenzione e per la ricostruzione della rete di contatti - scrivono - ha funzionato impeccabilmente, e grazie a questo siamo riusciti a ripartire anche se in leggero ritardo a causa dell'autorizzazione comunale. Invitiamo tutti i nostri clienti a stare sereni, ancor piu forti di questo avvenimento possiamo affermare che possiamo ospitarvi in totale sicurezza. Un grazie a chiunque si è mosso anche solo per un pensiero di conforto, e in particolare a chi ha preso a cuore la nostra causa. Con orgoglio possiamo dirvi: ci siamo".

La Asl ha ricevuto inoltre la documentazione che attesta l'avvenuta sanificazione dei locali e il Comune di Latina ha dunque emesso una nuova ordinanza di revoca della chiusura per il locale di viale Le Corbusier, che può dunque riaprie i battenti. Resta invece al momento valida l'ordinanza per gli altri due locali, il bar 111 e l'Ombelico. Attraverso un post pubblicato su Facebook anche la titolare del bar ieri ha precisato che lo staff si è subito messo a disposizione della Asl e ha proceduto con la sanificazione del locale.