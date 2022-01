Coronavirus, Silvia Cavalli: "Crescono i ricoveri negli ospedali pediatrici, fate vaccinare i bambini"

"Siamo nel pieno della quarta ondata, con oltre mille positivi al giorno, in realtà anche sottostimati. Le nostre previsioni sono di un ulteriore aumento nei prossimi giorni fino a raggiungere l'apice". E' quanto ha dichiarato la direttrice della Asl di Latina Silvia Cavalli che questa mattina, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, ha presentato ufficialmente gli investimenti per la provincia di Latina con i fondi del Pnrr.

I contagi, non ha nascosto la manager della Asl, riguardano in larga misura anche i bambini: "Negli ospedali pediatrici - ha spiegato - l'ultima settimana ha visto l'86% di incremento dei ricoveri in età pediatrica. Dai 5 anni il vaccino c'è e invitiamo le famiglie a far vaccinare i bambini".