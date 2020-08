La Prefettura convoca i sindaci sul nuovo Dpcm del Governo: stretta sui controlli in tutta la provincia

Si è tenuta ieri, 19 agosto, una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocata in Prefettura per fare il punto sul nuovo Dpcm del Governo che ha disposto la chiusura delle discoteche e imposto l'uso della mascherina nei luoghi pubblici in cui non è possibile mantenere il distanziamento. Hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, la Asl, il presidente della Provincia e i sindaci collegati in videoconferenza.

Tema centrale dell'incontro è stata dunque la necessità di intensificare i controlli e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per assicurare l'osservanza delle nuove prescrizioni. E' stata dunque condivisa la necessità che le attività di controllo siano rafforzate con il contributo delle polizie locali coadiuvate da altre forze di polizia, con un'attenzione particolare rivolta ai luoghi considerati più a rischio perché caratterizzati da un maggiore afflusso di persone.

E' stata sottolineata inoltre l'importanza di svolgere un'azione di informazione e sensibilizzazione rivolta poi alla popolazione e alle attività commerciali, ai giovani e ai gestori dei locali della movida per promuovere l'adozione di comportamenti responsabili e il rispetto delle norme anti covid.