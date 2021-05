Coronavirus, contagi in calo nelle scuole: 42 gli studenti positivi e 15 le classi in quarantena

Scende ancora il numero degli studenti positivi al coronavirus nelle scuole pontine, e cala drasticamente anche il numero delle classi in quarantena. Questo quanto emerge dal consueto bollettino settimanale che è stato diffuso dalla Asl pontina che restituisce tutti i numeri in decrescita rispetto agli scorsi giorni. Nella periodo preso in considerazione tra il 19 ed il 25 maggio sono 42 gli studenti positivi, a fronte dei 55 di una settimana fa; 4 invece i contagiati tra i docenti e altro personale scolastico. Infine sono 15 le classi che risultano chiuse perché sono stati registrati casi, mentre una settimana fa erano 43.

Il bollettino che ogni settimana diffonde la Asl riporta anche il numero dei positivi suddivisi nelle diverse fasce di età nel periodo preso in considerazione a confronto con quelli precedenti. Restano sempre gli alunni di età più piccola quelli in cui si concentra il maggior numero dei casi: sono 21 tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni a cui si aggiunge quello registrato tra i bambini della scuola dell’infanzia (una settimana fa erano rispettivamente 37 e 5). Dodici, invece, i positivi tra gli studenti di età compresa tra i 14 e 18 anni. Un solo contagio tra i collaboratori, 2 tra i docenti e uno infine tra gli educatori dell’infanzia.

Questa i dati raccolti nelle settimane tra la fine di aprile e la prima parte di maggio (fonte Asl di Latina).

Il grafico in basso descrive quindi l’andamento della curva per le diverse categorie indicate dalla Asl nelle sei settimane tra la metà del mese di aprile e la data dell’ultimo aggiornamento, vale a dire quella del 25 maggio. Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal decreto di aprile del Governo sulle riaperture, per quanto riguarda le scuole, le attività sono in presenza a partire dagli asili nido e fino alle medie, per le superiori è prevista una presenza minima del 70% fino al massimo del 100%.