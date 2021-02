Al centro prelievi della Asl di Latina una targa per ricordare l'infermiera Lorella Molinari, vittima del covid

Una targa nella sala prelievi del Distretto 2 della Asl di Latina, in Piazza Celli, per ricordare l’infermiera Lorella Molinari scomparsa prematuramente a soli 57 anni a causa del covid. Questa mattina, 20 febbraio, l'inaugurazione. Una grande perdita per tutta la comunità del Distretto 2 che così ha voluto ricordarla al cospetto dei familiari, dei colleghi più intimi e della direttrice Giuseppina Carreca in carica dal 2009. Il numero contingentato di persone è stato imposto dalle norme Covid vigenti in tempi di pandemia.

“Si distingueva per la sua solarità, l’ottimismo e l’allegria- ha dichiarato Giuseppina Carreca - Non potevi non farti travolgere dalla sua positività e così era anche per i pazienti del laboratorio analisi. Potrei dire tranquillamente che buona parte degli utenti identificavano il punto prelievi con Lorella e anche per noi colleghi era un pilastro. Quando finiva di lavorare veniva al piano superiore in direzione per una chiacchiera. La sua assenza lascia davvero un vuoto incolmabile. L’idea della targa - prosegue Carreca- è nata l’idea dal fatto che Lorella amava il suo lavoro, vogliamo lasciare così un segno visibile nel suo ‘punto prelievi’. Peraltro il nostro desiderio è stato ben accolto dalla famiglia ed oggi si concretizza questa nostra volontà”.

“Era una persona concreta e i colleghi hanno voluto fare un gesto concreto in sua memoria. Abbiamo deciso di devolvere una raccolta di fondi alla ‘FondazioneVaraldo Di Pietro’,che tra i suoi obiettivi principali si prefigge l’incursione dei bambini affetti da disabilità nel mondo dello sport, in particolare, consente la preparazione e la partecipazione alle ‘Special Olimpics’”, ha concluso la direttrice del Distretto 2 della Asl di Latina.