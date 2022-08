Coronavirus, -22% di contagi nel Lazio in una settimana

Nel Lazio continua la discesa dei contagi rilevati su base settimanale, con -22% negli ultimi sette giorni. L'incidenza è di 206 casi per 100mila abitanti, mentre una settimana fa era a quota 261. Anche il valore Rt risulta in lieve calo rispetto ai sette giorni precedenti: 0,82 contro 0,89. I dati sono stati resi noti dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. I posti letto occupati da pazienti Covid in area medica sono al 10,6%, mentre quelli in terapia intensiva al 4

Stando ai dati di venerdì 26 agosto i positivi totali in tutta la regione ammontavano a 98.443 positivi in tutta la regione. Di questi, 43 sono i pazienti gravi che si trovano in terapia intensiva mentre i ricoverati in area medica ammontano a 613. Si tratta di numeri che certificano il calo dei nuovi positivi nell'ultimo mese. Analizzando nel dettagli i dati dell'ultimo mese infatti notiamo che nella giornata di venerdì 29 luglio erano 216.010 le persone positive al covid-19 nel Lazio, di cui 1115 ricoverati e 68 in terapia intensiva. Una settimana dopo, guardando i dati del 5 agosto, si contavano 193.339 persone positive di cui 975 ricoverate, 55 in terapia intensiva e 192.309 in isolamento domiciliare. Venerdì 12 agosto invece il report ha segnalato 160.159 positivi e 54 malati in terapia intensiva. Secondo i dati di venerdì 19 agosto i positivi erano 137.108, 43 i pazienti gravi e 723 ricoverati.

Per quanto riguarda invece il report di ieri, sabato 27 agosto, in tutta la regione sono stati accertati 1.633 contagi su 12.642 tamponi. Sono stati inoltre 5 i decessi nelle scorse 24 ore e 8,570 le persone guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%.I decessi totali dall'inizio della pandemia ad oggi sono stati 11.972.