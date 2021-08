Il Covid non le lascia scampo: muore allo Spallanzani una donna di Minturno

La signora non aveva neanche 50 anni. Il messaggio del sindaco ai cittadini: "I vaccini sono l'unica arma che abbiamo"

E' morta all'ospedale Spallanzani di Roma, dove era ricoverata da alcuni giorni per Covid, una donna residente nel comune di Minturno. Il virus non le ha lasciato scampo, nonostante avesse meno di 50 anni. E' dunque il quinto decesso dall'inizio del mese di agosto, non ancora riportato però nel bollettino di oggi, venerdì 20 agosto.

A darne notizia è stato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli in un messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook: "Ho appreso con profonda tristezza e grande commozione che una concittadina, e mia coetanea, purtroppo non è riuscita a vincere la sua lotta con il covid soccombendo nella serata di ieri. Che la terra le sia lieve".

Sempre attraverso il suo profilo Facebook il primo cittadini ha voluto lanciare un messaggio ai cittadini: "Oltre ad adottare le consuete misure di salvaguardia, mascherina, distanziamento, lavaggio mani, i vaccini sono l’unica arma che può aiutarci a vincere questa sfida. Vaccinatevi".