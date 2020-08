Coronavirus e movida, weekend di controlli ad Anzio e Nettuno: multati 3 locali

Sono scattati nel fine settimana appena trascorso i controlli della polizia ad Anzio e Nettuno. Come disposto con ordinanza dedicata a firma del questore Esposito, dall’inizio dell’estate, infatti, sono stati intensificati i servizi della polizia nelle cittadine del litorale laziale. Gli agenti del locale commissariato, diretto da Andrea Sarnari, nel week end hanno effettuato una serie di controlli finalizzati sia a garantire il rispetto delle norme per il contenimento del contagio del coronavirus che a controllare il fenomeno della movida.

L’attività ha interessato le zone centrali di Anzio e Nettuno, dove maggiore è la concentrazione di giovani che affollano sia le strade che i locali notoriamente di ritrovo; nel complesso sono state elevate 4 contravvenzioni amministrative agli esercenti di 3 esercizi pubblici. In particolare: ad uno per non aver mantenuto le distanze tra i tavoli, ad un altro per non aver rispettato l’ordinanza sindacale di chiusura dei pubblici esercizi alle 2 e per non aver indossato la mascherina protettiva all’interno del proprio locale, ed un altro ancora per “essere stato sorpreso a vendere alcolici a minore degli anni 18, ma maggiore degli anni 16”.