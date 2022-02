Coronavirus, muore un bambino di 10 anni. Profondo dolore a Pomezia

Dolore immenso a Pomezia che piange la morte del bambino di 10 anni deceduto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove era stato ricoverato per Covid. Una notizia, questa, che ha sconvolto l’intera comunità pometina e di tutto il Lazio.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla Regione, dall’Unità di Crisi e dallo stesso ospedale pediatrico capitolino; con una nota congiunta hanno spiegato che il piccolo era ricoverato dal 31 gennaio e “presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da Sars-CoV-2". Vicinanza alla famiglia è stata espressa da sanitari ed Istituzioni Istituzioni “e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia”.

Anche l’Amministrazione comunale di Pomezia si è unita al cordoglio. “"Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti - ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà - Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell'Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa”. "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del piccolo bambino” ha aggiunto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Un momento di profonda tristezza per tutta la nostra comunità. Desidero esprimere a nome mio e di tutta l’Amministrazione regionale le più sentite condoglianze alla famiglia che sta vivendo un momento di grande dolore”.

Parole di cordoglio e vicinanza sono arrivate anche dall’assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa Valentina Corrado. “Sono addolorata . ha detto Corrado -. La perdita di un mio piccolo concittadino mi rattrista profondamente. Desidero esprimere cordoglio alla famiglia e vicinanza a tutta la comunità di Pomezia”.