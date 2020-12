Coronavirus Latina: non rispetta la quarantena, multato e denunciato dalla polizia

Non ha rispettato la quarantena a cui era sottoposto, scoperto è stato multato e denunciato. E’ accaduto a Latina dove, come anche nel resto della provincia, con l’avvicinarsi delle festività natalizie sono stati intensificati i controlli per il rispetto delle misure anti-covid.

In particolare nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre, durante uno dei servizi la polizia ha sorpreso fuori dal proprio domicilio un uomo che, in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo e pur essendo stato sottoposto alla quarantena obbligatoria, stava tranquillamente all’aperto, fuori dalla propria abitazione. Per lui è scattata la multa e la denuncia all’Autorità Giudiziaria, così come stabilito dalla norma.

Dalla polizia, ricordano che per effettuare questi appositi servizi, “gli agenti si avvalgano della indispensabile consultazione di una Banca Dati costantemente aggiornata in collaborazione con le Asl del territorio pontino, in cui confluiscono tutti i dati dei soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2 e di conseguenza sottoposti al regime di quarantena sanitaria”.

Per quanto riguarda la giornata di ieri, fanno sapere dalla Questura, tutte le forze dell’ordine del territorio sono state impegnate in un servizio in tutto il territorio provinciale che ha portato al controllo di 2165 persone e 211 esercizi commerciali.