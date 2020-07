Coronavirus, le misure di prevenzione della Asl: tamponi su altri 300 indiani a Bella Farnia

Continua a restare alta l'attenzione della Asl sulla comunità indiana della provincia di Latina dopo i primi casi di migranti risultati positivi al coronavirus. Dopo un primo screening effettuato la scorsa settimana su circa 200 stranieri di nazionalità indiana, la Asl ha programmato ulteriori analisi su altri 300. Un superlavoro reso necessario proprio dalle misure di prevenzione e contenimento del covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A spiegarlo è Antonio Sabatucci, responsabile della Uoc della Uoc di prevenzione della Asl di Latina: "Avevamo già preventivato questo intervento - ha detto in una conferenza stampa convocata in Prefettura - Insieme dunque ai tamponi sui migranti in arrivo dalla Tunisia effettueremo uno screening anche sulla comunità indiana a Bella Farnia a Sabaudia". In questi giorni si sta cercando di sensibilizzare proprio la comunità indiana sull'adozione di misure di prevenzione e di comportamenti corretti per scongiurare la diffusione del covid in alcune aree del territorio.