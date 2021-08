Coronavirus, un altro bambino di due anni positivo e ricoverato a Roma

Un altro bambino piccolissimo ricoverato in ospedale a causa del Covid. Ha meno di due anni, arriva da Terracina e da ieri è stato trasferito da Latina al Bambino Gesù di Roma con sintomi della malattia. Insieme a lui anche la mamma, vaccinata con doppia dose di Pfizer, che ha manifestato i primi lievi sintomi e che, sottoposta a un test rapido al Goretti, è risultata positiva. Il risultato dovrà essere confermato dal tampone molecolare.

Intanto il dipartimento di prevenzione della Asl sta cercando di risalire all'origine del contagio, che per ora i genitori non sanno spiegarsi. Anche il padre del piccolo, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposto al tampone.

Solo pochi giorni fa era finito in ospedale per una polmonite da Covid un altro bambino di due anni, la cui famiglia, originaria di Formia, era risultata tutta positiva. In quel caso padre e madre, entrambi poco più che quarantenni e non vaccinati, erano finiti in ospedale, così come altri parenti stretti del nucleo familiare.