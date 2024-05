Accusato di corruzione, sospeso un funzionario della Regione Lazio

Sospeso dal servizio sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Cassino su richiesta della procura. Il provvedimento riguarda un funzionario della Regione Lazio che prestava servizio nella sede di Frosinone e Latina, che deve rispondere del reato di corruzione per l'esercizio della sua funzione.

Come riporta Frosinone Today, le indagini sono state condotte, a partire dal 2020, dal Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Frosinone e hanno interessato l’erogazione di fondi europei per lo sviluppo rurale (Psr), di competenza regionale. Sei gli episodi contestati e 10 le persone indagate, tra cui figurano imprenditori del settore agricolo e funzionari della Regione.

Secondo l'ipotesi di reato, il dirigente regionale, in cambio di utilità, come rifornimenti di carburante per la sua auto privata, l'assunzione di una figlia e la promessa di assunzione di un altro figlio, avrebbe favoritp alcuni soggetti che richiedevano i contributi europei, adoperandosi per accelerare la definizione delle pratiche o per risolvere problemi burocratici legati ai finanziamenti.