Corruzione in Tribunale, nuova denuncia di Coscione contro gli amministratori giudiziari

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia sulla gestione del sequestro di beni di Fabrizio Coscione da parte del gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota è tutt’altro che conclusa e continua ad avere una serie di strascichi giudiziari collaterali. Mentre all’imprenditore sono state restituite le società da parte del Tribunale del Riesame e la libertà dai domiciliari da parte del gip Giuseppe Molfese meno di un mese fa è stato lui stesso a depositare un ulteriore atto di denuncia-querela nei confronti di alcuni componenti della amministrazione giudiziaria per comportamenti inerenti l’esercizio delle loro funzioni sulla base della quale è stato aperto un ulteriore procedimento penale ancora in fase di indagine.

Coscione era stato arrestato ad aprile dello scorso anno dagli uomini della Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta, calunnia, occultamento o distruzione di libri contabili e sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte attraverso la pianificazione e l'attuazione di operazioni societarie con finalità illecite. L’inchiesta riguardava la cessione di un ramo d’azienda da parte di una società di capitali di Aprilia in grave stato di dissesto, a favore di una società neocostituita, entrambe operanti nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le esigenze cautelari della misura coercitiva nei confronti di Coscione erano state individuate dalla Castriota nella necessità di allontanare l’indagato da interferenze nella gestione delle proprie società, che il medesimo gip aveva sottoposto a sequestro, successivamente revocato, con nomina di custodi di propria fiducia nelle persone di Stefano Evangelista e Silvano Ferraro. “Ai medesimi il giudice – ricorda lo stesso Coscione - ha altresì liquidato ed erogato compensi a carico delle società nel periodo da giugno 2021 ad aprile 2023 per 650mila euro in aggiunta ad ulteriori compensi annui pari a 300mila euro autorizzati questa volta a favore dell'amministratore unico delle società stesse Stefano Schifone e Stefania Vitto”.

Soltanto a seguito di ricorso proposto dall’indagato e dai suoi difensori, la Suprema Corte di Cassazione, su conforme requisitoria del Procuratore Generale, ha annullato con motivazioni depositate pochi giorni fa l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Roma aveva rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Castriota. Secondo la Suprema Corte “il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale del Riesame riesamini per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico”. Ma nel frattempo Fabrizio Coscione è stato già rimesso in libertà dopo un mese di carcerazione ed ulteriori undici mesi di detenzione domiciliare dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese.