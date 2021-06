Controlli nel weekend: sorpresi alla guida ubriachi, tre automobilisti denunciati

Controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri. L'attività dei militari delle locali Stazioni, al lavoro insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, ha interessato in particolare le zone di Latina, Sabaudia e Sezze.

Nel corso del servizio straordinario, finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza della viabilità alla circolazione stradale, sono state denunciate in stato di libertà tre persone che sono state trovate alla guida in stato di ebrezza alcolica. Segnalate alla Prefettura, poi, quattro persone per uso di sostanza stupefacente.

In totale nel corso dei servizi stradali sono state controllati 52 mezzi, fermate e identificate 112 persone; elevate 9 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.