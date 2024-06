Pesca illegale in zona vietata, 120 kg di cozze sequestrati e salate sanzioni

I militari della Guardia costiera, coordinati dal capo del compartimento marittimo di Gaeta Mauro Sciarra, hanno sequestrato 120 chilogrammi di cozze. In seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, i militari sono intervenuti in località Gianola a Formia, accertando presenza di alcuni pescatori sportivi intenti a raccogliere cozze sulla scogliera antistante. I militari hanno prima interrotto la loro attività e poi proceduto con l’identificazione dei soggetti: la sanzione in termini economici è stata pari a 16.666 euro e i prodotti ittici sequestrati pari a 120 chilogrammi. Si tratta, nello specifico, di molluschi bivalvi ovvero mitili (cozze), tenuti in retini e cassette di plastica.