Criminalità, il Prefetto Falco in audizione in Commissione parlamentare antimafia

Si parlerà degli insediamenti delle organizzazioni criminali in provincia di Latina domani pomeriggio, 18 marzo, nel corso dell’audizione del Prefetto Maurizio Falco in Commissione parlamentare antimafia.

Il massimo rappresentate del Governo sul territorio è stato convocato presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto per fare il punto sulla situazione della criminalità sia nel capoluogo pontino, dove il clan dei Di Silvio controlla praticamente una serie di attività quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e le estorsioni, che in altre aree della provincia, da nord a sud, dove si sono insediati alcuni gruppi criminali legati ai casalesi e ad alcune ‘ndrine calabresi.

Su Latina la collaborazione di alcuni ex appartenenti al gruppo di fuoco di Campo Boario ha consentito ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma di squarciare il velo sull’organizzazione della famiglia Di Silvio e riaprire addirittura indagini chiuse senza esito come gli omicidi di Ferdinando Di Silvio, fatto esplodere sul lungomare di Latina nel 2003 e Massimiliano Moro, freddato nella sua casa in Q5 nel 2010 in piena guerra criminale tra gruppi diversi per il controllo del mercato della droga.

L’audizione del Prefetto, in programma per le 14, sarà iene trasmessa in diretta webtv sul sito della Camera dei Deputati.