A Vibo Valentia arriva il nuovo questore: è Cristiano Tatarelli di Latina

Mentre il questore Raffaele Gargiulo da Vibo Valentia arriva a dirigere la questura di Latina, a Vibo Valentia, per la sua prima esperienza da questore arriva, da Latina, Cristiano Tatarelli.

Tatarelli è infatti originario della provincia pontina e a lungo ha lavorato nella questura pontina. Laureato in Giurisprudenza, entra in polizia nel 1991 e dopo il corso di formazione viene destinato al commissariato di Gela. Nel 1996 assume l'incarico di capo della squadra mobile di Frosinone, poi nel 2008 torna sul territorio per dirigere il commissariato di Formia per poi assumere, un anno dopo, la guida della squadra mobile di Latina fino al 2013. Con la nomina a primo dirigente guida il commissariato di Scampia, a Napoli, e nel 2016 torna ancora a Latina con l'incarico di vicario dela questura. Da qui viene poi trasferito nel 2019 a Milano e infine approda ora a Vibo Valentia, prendendo il posto del questore appena trasferito a Latina.