Crolla il controsoffitto a scuola: feriti tre studenti dell'istituto Marconi

Attimi di paura oggi, 6 maggio, all'istituto Marconi di Latina, in via Reno, a causa del crollo di un controsoffitto durante l'orario scolastico. La struttura di cartongesso ha improvvisamente ceduto e ha colpito tre studenti della scuola superiore, per i quali è stato necessario l'intervento del 118.

La scuola è stata raggiunta anche dalla pattuglia radiomobile dei carabinieri e da una squadra di vigili del fuoco. Dalle prime informazioni i ragazzi rimasti coinvolti non sono in gravi condizioni. Hanno riportato diverse escoriazione e accusano dolori alle braccia e alle spalle. Sono stati condotti per accertamenti all'Icot di Latina. Attualmente nell'istituto è in corso un sopralluogo dei tecnici e degli ingegneri della Provincia che nel 2020 aveva effettuato alcuni lavori.