Crollo al Globe Theatre, scolaresca del liceo Majorana scampata al pericolo

Momenti di paura oggi, 22 settembre, al Globe Theatre dove una scala del teatro all'interno di Villa Borghese, a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scuole. I feriti sono in tutto 12, tra studenti e docenti. Questa mattina nel teatro c'era anche una scolaresca di Latina, proveniente dal Liceo Scientifico Majorana, per fortuna scampata al pericolo.

Quando si è verificato l'incidente i ragazzi delle classi di Latina si trovavano al piano terra della struttura mentre il crollo ha interessato il primo piano e ha coinvolto studenti provenienti da fuori regione, alcuni dei quali rimasti contusti. Molto spavento ma nessuna grave conseguenza e i ragazzi sono potuti rientrare regolarmente in città.