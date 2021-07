Da Sabaudia a San Felice la riqualificazione del litorale di Circeo

"Da Sabaudia a San Felice la riqualificazione del litorale di Circe": dal rifacimento del lungomare al miglioramento dell'accessibilità delle spiagge, dalle piste ciclabili agli spazi verdi pubblici. I progetti finanziati dalla Regione attraverso il bando per la riqualificazione del litorale laziale sono stati presentati questa mattina presso l’Hotel Oasi di Kufra, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli; del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, del sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni; xdella dirigente Area Economia del Mare della Regione Lazio Maria Grazia Iadarola e del vicepresidente del Parco Nazionale del Circeo Vincenzo Cerasoli.

Gli interventi indicati sono solo alcuni di quelli che verranno realizzati da 15 comuni del litorale attraverso i fondi del bando assegnati a 14 progetti vincitori, Nel programma per il litorale "dal 2013 al 2020 abbiamo speso oltre 100 milioni sull'economia del mare e ora ce ne sono altri 21 – ha detto il presidente Nicola Zingaretti – Io ho un sogno, se ce la facciamo entro il 2023, ma dovremo lavorare gomito a gomito con i comuni: una pista ciclabile che colleghi tutti i comuni del litorale da Pescia romana a Minturno. L’obiettivo è rendere il Lazio, anche lungo le sue coste, la regione leader di un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità”.

Oltre i due comuni pontini, gli investimenti regionali riguardano altri comuni vincitori del bando: Ardea, Cerveteri, Pomezia, Civitavecchia, Fiumicino, Formia, Gaeta, Ladispoli, Minturno, Montalto di Castro, Pomezia, Ponza, Santa Marinella e Ventotene. I progetti vincitori, prevedono un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, dei quali oltre 21 milioni saranno finanziati dalla Regione, con un'intensità di aiuto che, a seconda dei progetti, varia dal 54% al 90%. Si tratta di interventi trasversali, che consentono di investire in nuove piste ciclabili e percorsi pedonali, lavori di sistemazione dei lungomare, di valorizzazione di aree di pregio, di riqualificazione di parchi. Nello specifico, il progetto di Sabaudia è finalizzato al recupero delle aree pedonali e di sosta su strada lungomare pontino, nel tratto compreso tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, per un percorso che abbraccia 6 chilometri di litorale. Prevista la riqualificazione dei marciapiedi con annessa realizzazione di una passeggiata ciclopedonale su entrambi i lati utilizzando materiale eco-compatibile, illuminazione smart con sensore di passaggio e servizi green, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e dell'ecosistema tutelato dal Parco Nazionale del Circeo. Tra questi ultimi, l’installazione di compattatori per la plastica e di rastrelliere per biciclette elettriche con pannelli solari.

Gli interventi a San Felice Circeo riguardano invece la realizzazione di “Mare di Circe”, un articolato piano di ammodernamento di viale Europa: recupero dell’area di Torre Olevola; nuovi percorsi pedonabili, carrabili, e ciclabili; guide per disabili; una pista ciclopedonale; colonnine di ricarica bike, wheeelchair e auto; nuovi accessi alle spiagge libere, dove sorgeranno i “Lidi del mito”, una serie di aree attrezzate con pergole, moduli servizi e aree verdi di pubblica utilità. Con questo progetto, oltre ai servizi alla persona, il Comune sta promuovendo “cultura come cardine dello sviluppo”: ricerca, scienza, letteratura e architettura si sviluppano in ambito urbanistico

“L’impegno della Regione per il litorale prosegue perché l’economia del mare è una risorsa importante capace di generare ricchezza, lavoro di qualità e innovazione - ha spiegato l'assessore Paolo Orneli - I progetti presentati oggi dai Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo che riceveranno un contributo complessivo dalla Regione di circa 4,5 milioni di euro contengono tante opportunità straordinarie per far ripartire l’economia di questi territori con nuove funzioni e servizi di qualità rivolti al cittadino. Progetti che rispondono in modo concreto alla strategia che la Regione ha avviato per un nuovo paradigma di sviluppo più sostenibile, capace di ridare speranza e futuro ai giovani, all’ambiente e ai cittadini che lo abitano”. “Il progetto finanziato, imponente e ambizioso, ha a cuore la sostenibilità ambientale, la vocazione turistica della città e, cosa più importante, la vivibilità in sicurezza del nostro meraviglioso mare che oggi più che mai deve confermarsi risorsa imprescindibile e volano per lo sviluppo economico dell’intero territorio – commenta il sindaco Giada Gervasi – Con questa programmazione Sabaudia potrà avviare definitivamente un processo di fruizione alternativa e sostenibile del lungomare, valorizzando e rendendo sempre più a misura di cittadini e turisti il suo patrimonio naturalistico”. “Mare di Circe – aggiunge Schiboni – fa parte di un percorso virtuoso iniziato quando ci fu assegnato il titolo ‘Città della cultura della Regione Lazio 2019’ che, tra le altre cose, ha portato anche alle nuove scoperte di Neanderthal presso Grotta Guattari. Il Circeo evoca racconti straordinari, miti e leggende; questo progetto coniuga l’inserimento non invasivo di elementi altamente tecnologici in un’area vincolata paesaggisticamente e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Natura, epica, tecnologia e sostenibilità si fondono in un unicum urbanistico.”