Entrano nel cantiere e danneggiano tutto, rincorsi dai clienti del bar uno cade in un fossato e si ferisce

Tutti e tre sono stati denunciati e uno di loro, ferito, è finito in ospedale. Si tratta di tre giovani di origini tunisine, due di 22 anni e uno un anno più grande di loro, che dopo essere entrati in un cantiere edile hanno danneggiato tutto, prima di scappare inseguiti dai clienti di un bar.

I fatti sono accaduti nella tarda serata di mercoledì 19 giugno nel piccolo centro di Lenola dove sono dovuti intervenire i carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre ragazzi quella sera si sono introdotti abusivamente all'interno di un cantiere edile, delimitato da recinzione e cartelli, dove sono in corso lavori di riqualificazione urbana; poi urlando hanno danneggiato una transenna metallica e delle sedie.

Alcuni avventori del vicino bar ristorante, che si sono accorti di quanto stava accadendo, li hanno rincorsi fino al centro abitato di Lenola dove uno di loro, durante la concitata fuga, è caduto accidentalmente nel fossato stradale, procurandosi ferite multiple.

Sul posto è intervenuto quindi anche il personale del 118 che ha soccorso e trasportato il ferito all’ospedale di Formia. Per tutti e tre è scattata la denuncia, in concorso, per danneggiamento aggravato e ingresso abusivo in fondo altrui.