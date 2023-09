Danneggiata l’auto della Garante dell’Infanzia: “Intimidazioni non fermeranno il suo lavoro”

E’ stata danneggiata l’auto della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. Un episodio inquietante accaduto alcune notti fa sotto l’abitazione della donna a Latina.

“Le intimidazioni non fermeranno l’attività di Monica Sansoni” ha commentato il presidente della Regione che ha voluto schierarsi al fianco della Garante dell’Infanzia esprimendo la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il vile atto di cui è stata vittima.

“La Regione è tutta al fianco di Monica Sansoni, la nostra Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza impegnata nella difesa dei minori e dei giovani - ha detto il governatore del Lazio -. Un impegno che va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio di cui Monica è rimasta vittima l’altra notte, quando la sua auto è stata vandalizzata nei pressi della sua abitazione. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l’amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te” ha poi concluso Rocca.

Di “un atto vergognoso” che viene condannato “fortemente”, ha parlato anche l’assessore regionale al Lavoro, all’ Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito, il pontino Giuseppe Schiboni. “Monica Sansoni venerdì mattina ha ritrovato l’auto distrutta sotto la sua abitazione a Latina. Le indagini in corso faranno luce sui responsabili. Da parte nostra, come sottolineato anche dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, esprimiamo la totale vicinanza e l’assoluto supporto a Monica Sansoni che sta svolgendo un lavoro egregio, in un ambito estremamente delicato come quello della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi pensava di bloccare chi ben opera all’interno delle istituzioni per le comunità che rappresentiamo - ha poi aggiunto Schiboni -, troverà in tutti noi un muro fatto di determinazione ad andare avanti nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini”.

Sul grave episodio era intervenuto nelle scorse ore anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi che ha espresso la sua solidarietà alla Garante dell'Infanzia e dell’Adolescenza. “Un gesto gravissimo e vigliacco - ha detto Cangemi - che condanno senza appello, messo in campo probabilmente da soggetti che pensano si possa condizionare e scoraggiare l'agire di chi lavora correttamente, con atti violenti".