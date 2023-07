Vandali in azione a San Felice Circeo dove è stata danneggiata la statua della Madonna nella zona di Rio Torto, tra via Gibraleon e via delle Sirene. Un gesto che ha suscitato subito indignazione nella comunità, proprio per il valore simbolico e religioso dell’effigie che era stata mutilata di una mano.

L’amministrazione comunale, grazie anche all’impegno del delegato Luciano Magnanti, si è subito attivata al fine di provvedere a ripristinare la statua e ha trovato massima disponibilità nella persona di Felice Petrucci, che in maniera del tutto volontaria nella giornata odierna ha provveduto alla sistemazione.

“Ringraziamo Felice Petrucci – afferma il sindaco, Monia Di Cosimo – per l’azione prestata in favore di tutta la collettività andando a restaurare la statua che ignoti avevano danneggiato. Un gesto, quello di coloro che avevano mutilato l’effigie, riprovevole e da condannare. Mi preme invece sottolineare le azioni positive della nostra comunità, dove in molti, a titolo totalmente volontario e disinteressato, si danno da fare per il bene della collettività e il pubblico decoro come ha fatto in quest’occasione Felice Petrucci, cui va il ringraziamento mio e di tutta l’amministrazione comunale”.