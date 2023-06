Insulta l'arbitro durante una partita, viene espulso e lo aggredisce

Durante un incontro di calcio ha pesantemente insultato il direttore di gara e ora a carico di un 36enne residente a Latina arriva il Daspo emesso dal questore Raffalee Gargiulo. Il provvedimento punta a contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive e dispone che per un anno l'uomo resti lontano da eventi sportivi.

Come accertato dalla questurail 36enne, tesserato con una squadra cittadina, il 21 gennaio scorso, in occasione di un incontro di calcio del campionato di seconda categoria, durante le fasi conclusive della partita, aveva pesantemente insultato l'arbitro e per questa ragione era stato stato espulso dal campo di gioco. Ma anche con il provvedimento di espulsione aveva proseguito nel suo comportamento violento, arrivando ad aggredire fisicamente l'arbitro. Un'aggressione che aveva comportato alla vittima 7 giorni di prognosi. In seguito all'episodio il giocatore era stato già denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni.