Fumogeni e petardi allo stadio durante la partita con l'Avellino: quattro Daspo per i tifosi

Quattro Daspo sono stati emessi dal questore di Latina nel quadro delle attività di contrasto dei fenomeni violenti in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Tre provvedimenti riguardano altrettanti tifosi del Latina Calcio, uno è stato invece emesso nei confronti di un tifoso dell'Avellino. L'incontro è quello disputato il 6 gennaio scorso, sul campo del Francioni, tra il Latina Calcio 1932 e l'Us Avellino 1912, nell'ambito del campionato di Lega pro girone C.

Proprio nell'occasione della partita di gennaio, prima del fischio di inizio, erano stati esplosi diversi petardi al di fuori dello stadio e poi, nel corso dell'incontro, erano stati accesi fumogeni sia nella curva dei tifosi locali che nel settore ospiti. L'attività investigativa della Digos di Latina e del gabinetto provinciale della polizia scientifica, grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto sportivo, ha permesso di ricostruire i fatti e di individuare i responsabili appartenenti alle due tifoserie, tutti e quattro denunciati all'autorità giudiziaria.

Dopo la denuncia è scattato anche il Daspo. Per due supporter, uno del Latina e uno della squadra ospite ritenuti responsabili di aver acceso i fumogeni, il provvedimento del questore avrà durata di un anno. Di due anni invece per un secondo tifoso locale identificato e denunciato. Quest'ultimo infatti, con il volto travisato, aveva tentato di scardinare il cancello che separa gli spalti dal campo di gioco. Il provvedimento più pesante riguarda il terzo tifoso del Latina, che era già stato sottoposto a un Daspo da parte della questura di Pescara e che gli investigatori hanno riconosciuto come responsabile dello scoppio di un petardo all'esterno dello stadio prima dell'inizio della partita. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia, c'è un Daspo della durata di cinque anni accompagnato dall'obbligo di presentazione agli uffici della polizia durante ogni partita del Latina.