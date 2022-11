L'ex questore Belfiore nominato a Roma, De Matteis sarà invece prefetto di Cagliari

Cambi al vertice di prefetture e questure nell'ultima delibera del Consiglio dei ministri. Fra i vari spostamenti spiccano quelli di Carmine Belfiore e Giuseppe De Matteis, entrambi ben noti per la provincia pontina e ora destinati a prestigiosi incarichi. Carmine Belfiore è infatti il nuovo questore di Roma ed era già stato questore di Latina nel 2017.

Belfiore, originario di Rossano Calabro, laureato in Giurisprudenza, è entrato in polizia nel 1985 e dopo aver guidato la sezione antiterrorismo della Digos di Genova, nel 1989 è approdato alla Digos di Roma e nel 2000 alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dove ha assunto la direzione della "Divisione Operativa", coordinando importanti indagini sul terrorismo. Negli anni dal 2003 al 2008 è stato distaccato presso la presidenza del Consiglio dei miinistri mentre a marzo 2008 è stato assegnato alla questura di Roma dove ha diretto i commissariati di Tivoli, San Lorenzo e Viminale. Dal mese di giugno 2011 fino al 2013 ha inoltre ricoperto anche l'incarico di vice questore di Roma, per poi diventare questore di Terni fino a luglio 2017. Alla questura di Latina era approdato a luglio del 2017 lasciando poi l'incarico nel mese di aprile 2019, per poi assumere un nuovo incarico presso l'ispettorato generale del senato a Roma.

Giuseppe De Matteis sarà invece il nuovo prefetto di Cagliari. Dal 2010 al 2014 aveva diretto la questura di Frosinone e nel 2014 era arrivato invece alla questura di Latina, lasciando un segno indelebile nella comunità pontina. Aveva poi lasciato Latina alla fine di giugno del 2017, lasciando il posto proprio a Belfiore. Sotto la sua guida era stato inferto un durissimo colpo ai clan criminali, con l'inchiesta Don't Touch, un'indagine particolarmente significativa per la città. A Giuseppe De Matteis l'allora sindaco Damiano Coletta aveva conferito la cittadinanza onoraria.