Scatta il “decreto Caivano" per un minorenne: era stato arrestato per droga

Nuovo provvedimento nei confronti di due giovanissimi che a settembre scorso erano stati arrestati dai carabinieri a Gaeta per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 21enne e di un minorenne, dell'età di 16 anni, che dopo aver forzato un posto di controllo dei militari erano stati fermati al termine di un breve inseguimento e trovati in possesso di droga. In quella circostanza per loro era scattato l’arresto in flagranza di reato.

A distanza di quasi due mesi, i carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno proposto per loro la misura di prevenzione dell’avviso orale; proposta che è stata accolta dalla Questura di Latina. Il provvedimento, spiegano dall’Arma, “è volto a prevenire l’ulteriore commissione di delitti da parte dei sottoposti che, in caso di recidiva, riscuoterebbero un provvedimento maggiormente afflittivo della libertà personale”, ed è stato notificato dagli stessi militari.

Inoltre per il minore la misura è scaturita grazie all’applicazione del cosiddetto “decreto Caivano”, contenente misure per il contrasto al disagio e alla criminalità minorile, e rimarrà efficace sino alla data di raggiungimento della maggiore età.