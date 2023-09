Degrado all’ex Svar, sopralluogo e riunione in Prefettura. Il piano degli interventi

La morte di un uomo all’interno dell’ex Svar, per una sospetta overdose, ha riacceso i riflettori sull’area dismessa che si trova all’ingresso di Latina. Questo, infatti, è solo l’ultimo di una serie di episodi di cronaca che hanno interessato il sito sempre più in uno stato di completo degrado e abbandono, e divenuto rifugio di senza fissa dimora che vivono in baracche e ripari di fortuna. Solo nel mese di aprile si è registrato un altro decesso per overdose senza contare gli incendi divampati nell’area questa estate.

E questa mattina l’amministrazione comunale ha disposto un immediato sopralluogo nelll'ex Svar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i tecnici comunali del servizio Patrimonio e il personale di Abc che hanno accertato particolari condizioni di degrado, riscontrando la presenza di persone senza fissa dimora accampate all’interno dell’area. Nel sito, oltre che cumuli di sporcizia, rifiuti ingombranti e pericolosi, sono state riscontrate tracce dei recenti incendi.

“A seguito della situazione emersa – ha affermato Ada Nasti, assessora al Patrimonio – abbiamo informato il prefetto Maurizio Falco che ha immediatamente convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questa sede, come Comune, ci siamo impegnati a effettuare una prima pulizia dell’area, di proprietà dell’ente, nelle more dell’affidamento in via d’urgenza dei lavori di recinzione dell’intero perimetro al fine di mettere l’area in sicurezza. Contestualmente all’apertura del cantiere si provvederà, con il supporto delle forze dell’ordine, allo sgombero dell’accampamento e alla successiva bonifica del sito”.

Nel corso della riunione in Prefettura, il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, i colonnelli Christian Angelillo e Giovanni Marchetti, hanno condiviso la necessità di ripristinare la sicurezza e la legalità attorno al sito abbandonato, supportando l’iniziativa intrapresa dal Comune.

“Si tratta di un’operazione necessaria e indispensabile per dare risposta alla cittadinanza e per agire concretamente rispetto a una situazione di degrado presente nell’area ormai da troppi anni”, ha dichiaratola sindaca Matilde Celentano. “Un’immediata variazione di bilancio – ha concluso l’assessora Nasti - renderà prioritario l’intervento, consentendo l’esecuzione degli interventi condivisi oggi in Prefettura, in sede di Comitato”.