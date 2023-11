Razzia nelle case vacanza a Ponza: identificato il giovane ladro in trasferta

Dopo aver forzato porte e finestre si era introdotto in due case vacanza a Ponza, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, portando via diversi oggetti di arredo per un danno complessivo di circa 1.500 euro. I furti risalgono alla scorsa estate. Nel mirino di un giovane ladro erano finite le abitazioni di un avvocato di Modena e di un imprenditore di Ponza, che hanno presentato denuncia alla stazione dei carabinieri dell'isola.

Il ladro poi, durante i rispettivi colpi in trasferta, ha avuto anche il tempo di consumare bibite lasciate in fresco dai proprietari. Dopo le indagini avviate sul territorio, il personale dell'Arma, grazie anche alle descrizione fornite da alcuni testimoni, sono riusciti a risalire all'identità del ladro, segnalandolo all'autorità giudiziaria di Cassino. Si tratta di un 18enne residente a Roma, ora denunciato in stato di libertà.