Detenuto sale sul tetto del carcere di via Aspromonte e inscena un'evasione

Un altro atto di devastazione nel carcere di Rieti. Alcuni detenuti, al momento della chiusura pomeridiana, si sono rifiutati di entrare nelle loro celle. Grazie all'azione del comandante di reparto e della sorveglianza generale della polizia penitenziaria, la situazione è stata riportata alla normalità, come specifica la segreteria provinciale Uspp di Rieti.

Ma un episodio grave è avvenuto anche nel carcere di via Aspromonte a Latina. Un detenuto, che già aveva tentato nei giorni scorsi di incendiare la sua cella, si è divincolato mentre era al passeggio, riuscendo a salire sul tetto della struttura e inscenando una ipotetica evasione. A raccontare l'episodio è la stessa Uspp di Latina, che sottolinea come alla base di questi episodi ci sia l'atteggiamento poco collaborativo dei detenuti, molti dei quali con problemi psichiatrici, ma anche le "scelte scellerate di precedenti circolari del Dap, che hanno creato un corto circuito all'ordine e la sicurezza".

"Dopo un mese e mezzo di stato di agitazione - spiega Daniele Nicastrini - la Uspp Lazio ha scritto in queste ore al provveditore regionale ponendo la necessità di un confronto urgente sui tanti problemi che riguardano la polizia penitenziaria del Lazio che, come dimostrano anche i recenti episodi, resta fondamentale per risolvere le gravi criticità che si presentano. Bisogna dare atto che già con provvedimenti urgenti lo stesso provveditore ha ripristinato alcuni aspetti di gestione dei detenuti prevedendone la chiusura nelle loro stanze, seppur con qualche difficoltà dovuta alla carenza di personale di polizia penitenziaria, sulla quale la Uspp sta lottando ogni giorni. Rimaniamo allertati per ogni evento critico, proprio affinché i nostri colleghi non si sentano da soli ad affrontare una crisi penitenziaria laziale, auspicando la necessaria attenzione dell’opinione pubblica e dei vertici dell’amministrazione penitenziaria".