Scontri tra tifoserie durante Latina Calcio- Fidelis Andria: scattano 10 Daspo

Dieci Daspo sono stati emessi dal questore di Latina Raffaele Gargiulo nei confronti di altrettanti tifosi, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel mirino della polizia è finito l'incontro di calcio Latina- Fidelis Andria, disputato allo stadio Francioni lo scorso 23 aprile. Nell'ambito della stessa partita era già stato notificato un analogo provvedimento a un componente dello staff del Latina Calcio, il quale, al termine dell'incontro, aveva aggredito un dirigente della squadra avversaria.

Proprio quell'episodio, acuito dalla sconfitta della squadra ospite e dagli sfottò dei tifosi locali, aveva innescato una violenta reazione dei supporter pugliesi che, in massa, hanno cercato di danneggiare le cancellate ai piedi della curva sud per accedere al campo di gioco. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine schierate durante l'incontro si erano scongiurate conseguenze pesanti sul piano della sicurezza, ma da quel momento è partita un'intensa attività di indagine da parte della Digos di Latina sulle condotte dei tifosi della squadra ospite e del Latina Calcio per identificare i responsabili. Fondamentali sono state le immagini registrate dagli operatori della polizia scientifica durante il servizio e l'attività svolta dalla divisione Anticrimine della quesrura.

Al termine delle indagini il questore ha dunque emesso dieci provvedimenti di Daspo, quattro dei quali con obbligo di firma. Sei Daspo riguardano i tifosi del Fidelis Andria e quattro i supporter locali.

I divieti di accesso alle manifestazioni sportive notificati vanno da un massimo di 7 anni con obbligo di presentazione all’autorità comminati ai soggetti già oggetto di Daspo in precedenza e dunque recidivi, a un minimo di due anni.