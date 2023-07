Discarica abusiva sull’isola di Ponza, trovati anche relitti di navi. Scatta il sequestro

Una vera e propria discarica abusiva in zona Cala dell’Acqua a Ponza: quella la scoperta fatta dalla Guardai di Finanza nel corso del costante monitoraggio del territorio con particolare attenzione alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico delle isole pontine.

Durare il servizio i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta, insieme ai colleghi della Tenenza dell’isola hanno individuato il terreno adibito a deposito abusivo e incontrollato di rifiuti di ogni genere.

L’area, di circa 1300 metri quadrati e sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, era appunto interessata dall’abbandono incontrollato di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), costituiti da relitti di imbarcazioni e natanti da diporto in legno e vetroresina, da motori e parti di motore (non bonificati), frigoriferi e materiali contenenti PoliCloroBifenili (materiale altamente inquinante).

Le fiamme gialle aeronavali hanno proceduto insieme e ai colleghi della Tenenza di Ponza, al sequestro preventivo a carico di ignoti, per abbandono incontrollato di rifiuti. Nel contempo, è stato nominato come custode giudiziario il Comune di Ponza, ente deputato al ripristino dello stato dei luoghi.