Due ragazzi dispersi in montagna: ricerche anche con l’elicottero dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, per le sorti di due ragazzi, lui di Frosinone e lei di Formia, dispersi in montagna. Per le ricerche e i successivi soccorsi si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco intervenuto per dare supporto alla squadra di terra.

L’allarme è scattato con una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze, il 112, per il soccorso a due persone disperse in montagna nella zona di Itri.

Subito la sala operativa dei vigili del fuoco ha preso contatti via telefono con uno dei due ragazzi. Dopo aver acquisito la loro posizione, tramite messaggistica istantanea, gli operatori della sala operativa del Comando provinciale di Latina hanno inviato sul posto, una zona particolarmente impervia, la squadra territoriale di Gaeta e il Drago 156 del Reparto Volo di Ciampino.

Dopo poco l'elicottero dei vigili del fuoco, raggiunta la zona, è riuscito a individuare i due escursioni e a recuperarli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali.