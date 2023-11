Si perde nel bosco, l’uomo ritrovato di notte dopo ore di ricerche

Sono andate avanti per tutto il pomeriggio per concludersi nella notte le ricerche di un uomo che si era perso nel bosco di Nettuno in via Acciarella. Ore di apprensione per la famiglia del disperso che ha lanciato l’allarme dopo che non lo hanno più visto tornare a casa dopo essere uscito per fare una passeggiata.

In campo sono scesi i vigili del fuoco della squadra di Anzio che hanno attivato le ricerche, dopo che intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 16 novembre, è arrivata la segnalazione, con il supporto dei nuclei speciali Tas e Saf e l’utilizzo dei droni.

Dopo ore di ricerche, intorno alle 2 di questa notte, è stato ritrovato, fortunatamente in buone condizioni. Sul posto sono arrivati ance i carabinieri e i sanitari del 118.