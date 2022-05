Giovane disperso in mare a Nettuno, senza sosta le ricerche. Task force al lavoro giorno e notte

Sono ancora in corso senza sosta le ricerche del giovane di 19 anni di cui non si hanno più notizie da quasi 48 ore da quando, dopo essere entrato in acqua sul litorale di Nettuno, di lui si sono perse le tracce. Una vera e propria task force sta lavorando ormai incessantemente d quasi 48 ore per le sue ricerche.

Ricerche che avviate proprio nel pomeriggio di domenica sono andate avanti anche per tutta la giornata di ieri e nella notte, prima di riprendere nuovamente anche stamattina. Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, le ricerche in mare sono state condotte con l’impiego di unità navali della Guardia Costiera e sommozzatori dei Vigili del fuoco. Per assicurare la migliore copertura dell’area di ricerca, per tutta la giornata di ieri si sono avvicendati in attività di sorvolo elicotteri di Guardia Costiera, Aeronautica Militare, Vigili del fuoco e Polizia di Stato. Via terra è stato impegnato altro personale della Guardia Costiera di Anzio, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Le ricerche sono andate avanti anche durante la notte, via terra, con pattugliamento del litorale da parte di personale della Guardia Costiera di Anzio e dei Vigili del Fuoco, prima di riprendere questa mattina. Ma del ragazzo disperso al momento nessuna traccia. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Alle 16.10 l'allarme al 112. Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca che, dopo quasi 48 ore sono ancora in corso.