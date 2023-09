Disperso lungo la via Francigena: task force per le ricerche. Potrebbe essere ferito

Sono in corso senza sosta sui Monti Lepini, nella zona tra Sezze e Sermoneta, le ricerche di un uomo che risulta disperso sulla via Francigena. L’uomo, un irlandese che non parla bene l’italiano, ha lanciato l’allarme intorno alle 12 di oggi, sabato 30 settembre, poi purtroppo il suo cellulare si è scaricato, si è spento e non è stato più possibile mettersi in contatto con lui.

Subito è stata attivata una vera e propria task force; in campo sono scesi i carabinieri non solo della Stazione di Sermoneta, ma anche i colleghi di varie Stazioni della zona dei Lepini e i carabinieri forestali, che stanno collaborando nel lavoro di ricerca svolto dai vigili del fuoco con il supporto anche del Soccorso Alpino. Per coordinare le operazioni è stato allestito un campo base dai vigili del fuoco nel campo sportivo di Sermoneta con una postazione Ucl. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi del 115 impegnati nelle ricerche anche con un elicottero e con i cinofili che sono da poco arrivati da Rieti; in azione anche il personale specializzato con i droni che sono dotati termocamere che rilevano la presenza di fonti di calore, strumentazione che, se necessario, permetterebbe di proseguire le ricerche anche con il calare del buio.

Da quanto appreso l’uomo non è riuscito a fornire indicazioni precise su dove si trovasse; l’ultima volta è stato visto un paio di giorni fa quando ha lasciato il bed & breakfast dove sta alloggiando; viene descritto come un uomo con una lunga barba bianca e quando si è allontanato dalla struttura ricettiva di Sezze indossava un cappello di paglia e una maglia di color blu elettrico. Non è chiaro, dunque, quando l’uomo possa aver intrapreso il suo percorso sulla via Francigena e neanche se risulta ferito. Oggi intorno a mezzogiorno lui ha lanciato l'allarme dicendo di essersi perso, poi di lui più nessuna notizia.

Al momento le ricerche proseguono incessantemente.